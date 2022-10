O saldo de setembro é a diferença entre 1,92 milhão de contratações formais e 1,64 milhão de demissões registadas no nono mês deste ano, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, foram gerados 2,14 milhões de empregos formais, número 14,4% inferior ao do mesmo período de 2021, quando foram criados 2,50 milhões de empregos no país, segundo dados atualizados.

O número de empregos formais, que é o total de vagas de trabalho em que os trabalhadores têm todas as garantias laborais, atingiu 42,8 milhões em setembro, o maior resultado de setembro da série iniciada em 2010.

Os dados indicam que o emprego formal aumentou em todos os cinco grandes setores produtivos do país em setembro, com destaque para os serviços, gerando 122.526 empregos com todas as garantias de direitos laborais.

CYR // JH

Lusa/Fim