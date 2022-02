A média de gás natural produzido nos poços brasileiros no ano passado foi de 134 milhões de metros cúbicos por dia, enquanto em 2020 foi de 127 milhões de metros cúbicos diários.

Já a produção de petróleo caiu 1,18% na comparação ano a ano, passando de 2.940 milhões de barris por dia em 2020, para 2.905 milhões de barris por dia em 2021, segundo os dados divulgados pela agência reguladora do setor no Brasil.

No entanto, em dezembro, tanto a produção de gás quanto a de petróleo cresceram 4,1% face ao mesmo mês de 2020.

Em 2021, os protagonistas da produção foram novamente os campos do pré-sal, responsáveis por 73,8% do petróleo e gás produzidos no país.

Localizadas no horizonte de exploração do Brasil em águas muito profundas do oceano Atlântico, sob uma camada de sal de dois quilómetros de espessura, as gigantescas reservas do pré-sal podem fazer do gigante sul-americano um dos maiores exportadores do mundo.

Em dezembro, estes campos 'offshore' produziram 97% do petróleo do Brasil e 84,4% do gás natural.

Segundo a ANP, os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 93% da produção nacional de óleo e gás em dezembro.

De acordo com o anterior balanço, divulgado em outubro passado, a produção média da Petrobras no acumulado dos nove primeiros meses de 2021 foi de 2,75 milhões de barris de petróleo e gás natural por dia, dado que indica uma redução de 3% face aos nove primeiros meses de 2020 (2,84 milhões de barris por dia).

Apesar da redução na produção de petróleo, as vendas de combustíveis da Petrobras cresceram significativamente no terceiro trimestre do ano passado devido à alta demanda do mercado brasileiro durante a recuperação económica após a crise causada pela covid-19.

De acordo com o seu balanço, a Petrobras vendeu em média 1,95 milhão de barris de combustível por dia no terceiro trimestre, com um salto de 10,6% face ao segundo trimestre e de 10,5% face ao mesmo período do ano passado.

