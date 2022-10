"Os bombeiros darão a conhecer à população algumas atividades físicas, técnicas e psicológicas inerentes ao desempenho da sua missão", explicou José Morais, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito do Porto e comandante da corporação de Paredes.

A competição, na sua nona edição, vai dividir-se em quatro espaços, três dos quais no interior do quartel e o quarto numa rua contígua, nas traseiras do equipamento.

No primeiro dia, as competições compreenderão exercícios de âmbito individual e, no segundo, por equipas, indicou.

"A ideia passa, também, por ser um espaço de partilha, união e convívio entre os bombeiros de todo o país", destacou, indicando que o público vai poder assistir a tudo, "em formato de espetáculo".

O evento tem o propósito de "aproximar a população às corporações de bombeiros", explicou à Lusa.

Falando, também, como comandante dos bombeiros de Paredes, refere que "a estrutura da prova vai exigir uma capacidade de organização logística grande" daquele corpo de bombeiros, mas, ao mesmo tempo, será importante para "divulgação da corporação e atrair mais pessoas ao concelho".

Em 2021, a competição realizou-se na Póvoa de Varzim, depois de sete edições organizadas no Porto.

