Bolsas europeias mistas animadas com subida do preço do petróleo

As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, no início de uma sessão em que o petróleo valoriza-se significativamente e os investidores continuam preocupados com a forte propagação da covid-19 e o impacto económico desta.

economia

Lusa

