Às 13:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,39% para 517,53 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt continuavam a subir, 0,43% e 1,06%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,79% e 1,24%.

Londres era a exceção, já que caía 0,20%.

O parlamento francês vai debater e votar hoje as moções de censura apresentadas pela esquerda e pela extrema-direita contra o Governo do primeiro-ministro Michel Barnier, disseram fontes parlamentares.

A moção de censura apresentada pela aliança de esquerda Nova Frente Popular deverá ser aprovada, uma vez que a União Nacional, de extrema-direita, também teve uma iniciativa idêntica, segundo a agência francesa AFP.

As moções surgem depois de o primeiro-ministro de centro-direita e antigo comissário europeu ter apelado na segunda-feira ao Governo de três meses para que assumisse a responsabilidade pelo projeto de orçamento da Segurança Social.

A sessão parlamentar sobre as moções de censura foi agendada para as 16:00 locais (menos uma hora em Lisboa), segundo as fontes contactadas pela AFP.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa subiam para 2,085%, contra 2,053% na sessão anterior, enquanto os de França avançavam para 2,915%, face a 2,904%.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2025 estava a subir, a cotar-se a 73,74 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 73,62 dólares na terça-feira.

O euro mantinha-se em baixa, a cotar-se a 1,0505 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,0529 na terça-feira e 1,0418 dólares em 22 de novembro, um mínimo desde 01 de dezembro de 2022.

