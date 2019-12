Bolsas europeias baixa, preocupadas com Brexit

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, exceto Milão, com os investidores preocupados com a ameaça do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de não estender o período de transição da saída do país da União Europeia.

economia

Lusa

economia/bolsas-europeias-baixa-preocupadas-com-brexit_5df8a01d4e76e5796b21420b