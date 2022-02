Bolsas europeias afundam-se com invasão da Ucrânia pela Rússia

As principais bolsas europeias negociavam hoje em forte baixa, depois do anúncio desta madrugada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, do início de uma operação militar contra a Ucrânia, com o petróleo a ultrapassar a barreira dos 100 dólares.