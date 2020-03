Bolsa de Tóquio ganha 8,04% no fecho

A bolsa de Tóquio fechou hoje com fortes ganhos, na sequência do acordo alcançado no Senado dos Estados Unidos sobre o plano de relançamento da primeira economia mundial.

economia

Lusa

