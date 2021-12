No fim da sessão, o segundo indicador, o Topix, perdeu 1,42%, para 1.984,47 pontos.

A bolsa de Tóquio caiu bruscamente, na sequência do anúncio do Banco de Inglaterra, que aprovou na véspera a subida das taxas de juros para responder à inflação, tornando-se no primeiro banco do mundo a tomar esta medida desde o início da pandemia da covid-19.

Os investidores locais não previam esta decisão do Banco de Inglaterra, de acordo com os analistas, depois de no dia anterior terem registado fortes ganhos nas tecnológicas, impulsionados pelo fim da reunião da Reserva Federal.

Durante a mesma sessão, o Banco do Japão anunciou que vai manter a política de flexibilização monetária, tal como era esperado, embora corte apoios às grandes firmas, ao mesmo tempo, que vai alargar, até setembro do próximo ano, a ajuda financeira às pequenas e médias empresas.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

