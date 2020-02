Bolsa de Tóquio fecha a perder 1,01%

A bolsa de Tóquio caiu hoje no fecho e o principal índice, o Nikkei, atingiu o pior nível em três meses devido à preocupação dos investidores com o impacto na economia global da propagação do novo coronavírus chinês.

economia

Lusa

economia/bolsa-de-toquio-fecha-a-perder-1-01_5e37ddd53555ec127140443c