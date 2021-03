No fecho da sessão, o segundo indicador, o Topix, desceu 1,09%, para 1.990,18 pontos.

A sessão ficou marcada pelo desânimo dos investidores, na sequência da decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos de pôr fim a uma isenção que permitia à banca relaxar os requisitos de capital, devido ao impacto da pandemia da covid-19.

Esta medida também levou a bolsa de Nova Iorque a terminar a semana com perdas acumuladas, contribuiu para a baixa em Wall Street, em particular no setor financeiro.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

EJ // JMC

Lusa/Fim