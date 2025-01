O índice Topix subia 0,29% para 2.745,10 às 10:59, horário de Tóquio (01:59 em Lisboa) e o Nikkei avançava 0,40% para 39.805,42 pontos à mesma hora.

A Hitachi Ltd. foi a empresa que mais contribuiu para a abertura em alta do índice Topix, a ganhar 2,6%. Das 2.119 ações do índice, 706 subiram e 1.187 caíram na abertura da negociação, enquanto 226 ficaram inalteradas.

De registar também as compras de títulos de empresas relacionadas com as exportações, como máquinas elétricas e metais não ferrosos. As ações nos setores da informação e telecomunicações também estiveram firmes.

As ações do SoftBank Group mantiveram ganhos elevados pelo segundo dia consecutivo, abrindo a ganhar 5,5%.

O enorme plano de investimentos em Inteligência Artificial pelos Estados Unidos "tem potencial para ser duradouro, visto que os EUA têm as capacidades tecnológicas básicas, e parece que as empresas japonesas também beneficiarão com isso", afirmou Takashi Ito, analista da Nomura Securities, em declarações à Bloomberg.

As ações dos bancos abriram com desempenhos fracos, à espera que o Banco do Japão anuncie uma subida das taxas esta sexta-feira.

As ações no setor dos equipamentos de transporte e de aço também estiveram sob pressão.

O iene estava a ser negociado a 156,34 contra o dólar, depois de se fortalecer até 154,78 na terça-feira.

APL // CAD

Lusa/Fim