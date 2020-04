O segundo indicador, o Topix, perdeu 1,15% para 1.415,89 pontos no fim da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Tal como em outros mercados mundiais, a bolsa de Tóquio recebeu com preocupação a forte quedas dos preços do petróleo, que nas últimas horas, atingiram valores negativos, como no mercado de futuros do crude do Texas (WTI), de referência nos Estados Unidos.

Esta quebra está relacionada com a forte diminuição mundial do consumo de petróleo devido à pandemia da covid-19 e à acumulação dos 'stocks' de crude.

