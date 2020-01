Bolsa de Tóquio cai 1,91% no fecho

O índice Nikkei da bolsa de Tóquio caiu hoje 1,91% no fecho da sessão para se situar nos 23.204,86 pontos, numa primeira reação do mercado às novas tensões no Médio Oriente.

