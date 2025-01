A recuperação das ações tecnológicas dos Estados Unidos fez aumentar o apetite pelo risco, assim como o enfraquecimento do iene também foi bem recebido pelo mercado nipónico, fazendo subir as ações relacionadas com as exportações, tais como as dos setores eletrónico, automóvel e financeiro.

O principal índice, o Topix, estava a ganhar 1,34% para os 2.715,30 às 10:26 da manhã em Tóquio (01:26 em Lisboa) e o segundo indicador, o Nikkei, estava a subir 1,27% para 38.938,75 às 10:24 na capital nipónica (01:24 em Lisboa).

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

O mercado nipónico está também a preparar-se para a decisão do banco central do Japão sobre a política monetária na próxima sexta-feira, com a maioria dos analistas a apostar na subida das taxas de juro.

