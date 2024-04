Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,42% para 38.400,54 pontos e o Nasdaq avançava 0,93% para 15.595,40 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,46% para 5.033,84 pontos.

No índice Dow Jones, a Verizon destacava-se nas subidas (3,01%) depois de ter apresentado resultados trimestrais acima do que era esperado pelo mercado. No topo das descidas seguiam a petrolífera Chevron (-0,63) e a Boeing (-0,61%).

O preço do barril de petróleo WTI do Texas começou a negociar com uma descida de 1,14% para 80,97 dólares, o preço mais baixo desde o início do mês.

Desde 05 de abril, quando atingiu 87 dólares, o crude do Texas não tem parado de baixar e na semana passada acumulou perdas de 3%.

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, também segue a cair 0,67% para 86,48 dólares.

