Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0763 dólares, quando na véspera negociava a 1,0717 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,0744 dólares.

O Departamento do Trabalho anunciou hoje que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 3,9% em abril, mais uma décima do que no mês anterior e a economia criou 175.000 novos empregos.

A criação de emprego ficou abaixo do que era esperado pelos economistas e muito longe dos 315.000 postos de trabalho de março.

Estes dados sugerem que a política monetária restritiva da Reserva Federal (Fed), com sucessivas subidas das taxas de juro até ao verão passado, pode estar finalmente a desacelerar o mercado laboral e dão esperança aos investidores quanto a uma descida das taxas de juro por parte do banco central até ao fim do ano.

Na zona euro, a taxa de desemprego abrandou para 6,5% em março, depois de ter ficado em 6,6% no mês anterior, segundo o Eurostat.

Divisas................hoje............quinta-feira

Euro/dólar............1,0763.................1,0717

Euro/libra............0,85818...............0,85607

Euro/iene.............164,54.................164,77

Dólar/iene............152,88.................153,75

EO // CSJ

Lusa/fim