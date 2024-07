Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,29% para 39.228,93 pontos e o Nasdaq subia 0,39% para 18.474,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 também seguia positivo, com uma valorização de 0,25% para 5.586,83 pontos.

Os investidores seguem atentos à intervenção de Powell no Senado à espera de sinais sobre os próximos passos do banco central norte-americano.

O rendimento das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subia para 4,295%.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) descia 0,57% para 81,86 dólares, depois de o furacão Beryl ter passado pela costa do Golfo sem provocar danos aparentes nas infraestruturas de produção e exportação de crude.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou também sem rumo definido, mas com novos recordes no Nasdaq, o 25.º desde janeiro, e no índice S&P 500, o 35.º do ano.

