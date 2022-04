Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,16% para 34.977,78 pontos e o Nasdaq perdia 1,08% e estava em 14.375,82 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,06% para 4.580,04 pontos.

No começo da sessão em Wall Street, o Twitter voltava a destacar-se ao subir 6,38%, depois de ter sido anunciado que Elon Musk vai integrar o Conselho de Administração da empresa.

Na segunda-feira, a empresa disparou mais de 27%, após ter sido divulgado que Musk, considerado o homem mais rico do mundo, adquiriu perto de 73,5 milhões de ações do Twitter, o que representa 9,2% do valor da empresa em bolsa.

Com base no preço das ações do Twitter no encerramento do mercado na sexta-feira, o investimento de Musk, que lidera o fabricante de veículos elétricos Tesla, terá rondado 2,9 mil milhões de dólares.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 104 dólares, o ouro aumentava para 1.942,80 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,46%.

EO // CSJ

Lusa/fim