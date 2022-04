Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,37% para 34.368,00 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,18% para 13.914,49 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,14% para 4.487,46 pontos.

As atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), divulgadas na quarta-feira pouco antes do fecho dos mercados em Wall Street, indicaram que a maioria dos membros do comité de política monetária do banco central considera que "uma ou várias subidas" de meio ponto percentual nas taxas de juro podem ser "apropriadas".

As atas correspondem à reunião que a Fed realizou nos dias 15 e 16 de março, após a qual foi anunciada a primeira subida das taxas de juro desde 2018. A subida foi de 0,25 pontos percentuais, o que colocou a taxa dos fundos federais entre 0,25% e 0,5%, após dois anos em níveis muito próximos de zero, para atenuar os efeitos na economia da pandemia de covid-19.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se a subida da Walmart (0,8%) e as descidas da Honeywell (-1,2%) e da American Express (-1,13%).

O preço do barril de petróleo do Texas seguia a 102,23 dólares, depois de abrir com uma subida de 0,83%, e a rentabilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,64%.

