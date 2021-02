Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,64% para 31.207,16 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,11% para 13.129,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,345 para 3.844,03 pontos.

Hoje foi divulgado que o rendimento das famílias norte-americanas aumentou 10% em janeiro em relação a dezembro, um aumento excecionalmente elevado que se deve aos cheques pagos às famílias e aos apoios por desemprego alargados no quadro do pacote de ajuda à economia aprovado pelo Congresso no final de 2020, com um valor total de 900 mil milhões de dólares.

Os gastos dos consumidores aumentaram 2,4%, um sinal de que a economia pode estar a recuperar da crise causada pela pandemia.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em forte baixa, com os investidores a mostrarem nervosismo com o ritmo de subida dos juros das obrigações do Tesouro a 10 anos, que atingiram 1,61%, um máximo dos últimos 12 meses, tendo depois recuado um pouco. Hoje seguiam a 1,47%.

O Dow Jones perdeu 1,75%, o Nasdaq caiu 3,52% e o S&P 500 baixou 2,49%.

EO // JNM

Lusa/fim