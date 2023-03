Cerca das 14:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,71% para 32.473,51 pontos e o Nasdaq avançava 0,80% para 11.768,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 1,71% para 32.473,51 pontos.

Wall Street abriu otimista, depois de a secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, ter garantido que as autoridades estão dispostas a assegurar os depósitos de outros bancos que estão com problemas, como já fizeram com o Silicon Valey e Signature, que foram intervencionados pelo Governo norte-americano há cerca de duas semanas.

No domingo, foi anunciada a aquisição do Credit Suisse, pelo UBS, maior banco suíço, o que marca uma nova etapa na crise que tem abalado o setor desde há 10 dias.

O First Republic Bank esteve volátil esta semana, com as ações a caírem acima de 40% na segunda-feira, mas está hoje a recuperar, subindo 23% antes do sino de abertura.

