Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial caía 0,01% para 41.236,70 pontos, o S&P500 perdia 0,28% para 5.602,37 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,53% para 17.632,81 pontos.

Na segunda-feira, Wall Street encerrou misto, com o índice Dow Jones a conseguir ainda atingir o 23.º recorde do ano e o primeiro desde 17 de julho no fecho da sessão.

O índice Dow Jones Industrial ganhou 0,16%, enquanto o Nasdaq perdeu 0,85%, penalizado pelas empresas tecnológicas, enquanto o S&P500 recuou 0,32%.

A empresa-mãe do estúdio de cinema Paramount afundou 5%, depois do antigo diretor do Warner Music Group Edgar Bronfman Jr. ter abandonado a sua oferta de compra da empresa, abrindo caminho para a sua aquisição pela empresa de media Skydance, segundo a agência Associated Press.

Além disso, os investidores estão hoje também atentos à empresa de semicondutores Nvidia, que foi penalizada nas negociações da sessão anterior, mas que divulgará os seus resultados na quarta-feira.

Na sexta-feira, também serão divulgados os últimos dados sobre a inflação no país, sendo que um dia antes será igualmente conhecido o número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos na semana passada.

