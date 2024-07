Pelas 14:40 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial subia 0,65% para 39.374,43 pontos, enquanto o Standard & Poor's ganhava 0,20% para 5.474,91 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia uns ligeiros 0,001% para 17.729,51 pontos.

Na contagem decrescente para a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira, Wall Street está a analisar uma série de indicadores económicos e comentários de responsáveis da Reserva Federal para obter pistas sobre os próximos passos do banco central norte-americano acerca da evolução das taxas de juro.

As ações europeias seguiam a ganhar, depois de uma série de quatro dias de quedas e do euro se ter depreciado, com os resultados da primeira volta das eleições francesas a sugerirem que há uma "menor probabilidade" da aplicação de políticas agressivas vindas da extrema-direita, segundo a Bloomberg.

"A votação está longe de ser definitiva, mas inclina-se para um cenário menos mau do que um parlamento em suspenso, paralisia política em Paris e disfunção crónica ao nível da União Europeia, em vez dos piores cenários de uma vitória absoluta da extrema-direita ou da extrema-esquerda, que poderia conduzir a uma nova crise da dívida soberana", disse a analista Krishna Guha, da Evercore.

