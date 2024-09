Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,46% para 40.945,26 pontos, enquanto o S&P500 subia 0,16% para 5.511,40 pontos e o tecnológico Nasdaq caía 0,29% para 17.072,63 pontos.

Os indicadores sobre o mercado de trabalho fizeram-se sentir no mercado de obrigações norte-americano, com os rendimentos de curto prazo a caírem.

O Departamento do Trabalho norte-americano anunciou hoje que a taxa de desemprego nos Estados Unidos situou-se em 4,2% em agosto, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, tendo sido criados 142.000 postos de trabalho nos setores público e privado, um número superior aos 89.000 do mês anterior.

Os analistas esperavam a criação de 161.000 postos de trabalho no país, de acordo com o Market Watch, citado pela agência Afp.

Em conjunto, aqueles indicadores mostram um mercado de trabalho a abrandar sob a pressão de taxas de juro elevadas, mas ainda em crescimento.

Entretanto, a inflação está a recuar progressivamente para o objetivo de 2% da Reserva Federal, abrindo a porta à redução da taxa de juro diretora, que está num máximo de 23 anos.

Os dados sobre o desemprego e a criação de emprego nos Estados Unidos em agosto sinalizam a possibilidade de a Fed anunciar um corte de 25 pontos base na sua próxima reunião, em 17 e 18 de setembro.

