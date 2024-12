Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,17% para 44.704,16 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 19.402,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,06% para 6.043,45 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, com o Dow Jones a descer 0,29%, mas o Nasdaq e o S&P 500 avançaram 0,97% e 0,24%, respetivamente, fixando novos máximos. Para o índice alargado, foi o 54.º recorde do ano.

Esta semana os investidores vão estar atentos à divulgação de vários dados sobre o emprego nos Estados Unidos, com destaque para a publicação na sexta-feira do relatório mensal do Departamento do Trabalho.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia 1,53% para 72,93 dólares.

