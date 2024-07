Às 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,49% para 40.467,49 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,02% para 17.867,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação negativa de 0,03% para 5.543,13 pontos.

As principais bolsas europeias seguiam igualmente no 'vermelho', com Paris a descer 0,79% e Frankfurt 0,68%.

Os índices das bolsas de Londres e Milão sofreram perturbações de manhã, na abertura dos mercados, depois negociaram normalmente, mas desde o final da manhã que as suas variações não são atualizadas. Na altura, Londres registava uma descida de 0,53% e Milão de 0,70%.

Companhias aéreas, aeroportos, bancos, meios de comunicação, hospitais e até os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris estão a sofrer perturbações devido a uma falha informática relacionada com uma atualização nos sistemas da Microsoft.

A causa da falha foi identificada e está em vias de ser corrigida, anunciou a plataforma de segurança informática Crowdstrike.

"Não se trata de um incidente de segurança ou de um ciberataque. O problema foi identificado, isolado e foi implementada uma correção", disse o chefe da CrowdStrike, George Kurtz, nas redes sociais, citado pela agência AFP.

Nas primeiras transações na bolsa nova-iorquina, as ações do grupo CrowdStrike desciam 12,5% e as da Microsoft baixavam 0,70%.

Em relação aos preços do petróleo, o barril de Brent (de referência na Europa) descia 0,79% para 84,44 dólares e o WTI norte-americano cedia 0,86% para 82,11 dólares.

EO (PNG) // CSJ

Lusa/Fim