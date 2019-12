Bolsa de Nova Iorque com novos recordes impulsionada pelos resultados da Amazon A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje com novos recordes nos seus principais indicadores, impulsionada pelos bons resultados da Amazon, com o Nasdaq a ultrapassar a barreira dos 9.000 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-nova-iorque-com-novos-recordes_5e0535c5b846211c15870189





O tecnológico Nasdaq subiu 0,78% ou 69,51 pontos, para 9.022,39, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos nove mil pontos, numa sessão em que o índice registou a 11.ª subida consecutiva.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,37% ou 105,94 pontos, para 28.455,09, enquanto o alargado S&P500 subiu 0,51% ou 16,53 pontos, para 3.239,91.

A bolsa de Nova Iorque beneficiou do forte crescimento da Amazon (mais 4,45%), com o grupo a anunciar vendas no período de Natal nunca vistas, com dezenas de milhões de produtos vendidos, registando também a contratação de 250 mil pessoas, a tempo inteiro e parcial, durante o período festivo.

