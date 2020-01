Bolsa de Nova Iorque cai quando aumentam as preocupações com vírus

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, acompanhando a tendência das bolsas europeias, numa altura em que aumentam as preocupações com a propagação de um novo tipo de coronavírus.

economia

Lusa

economia/bolsa-de-nova-iorque-cai-quando-aumentam-as_5e29c730c935e51293952d9c