Pelas 14:50 (horas de Lisboa), o Dow Jones Industrial recuava 0,18% para os 41.533,27 pontos, enquanto o S&P 500 negociava junto da linha de água, a subir 0,01% para 5.634,89 pontos.

Já o índice tecnológico Nasdaq subia 0,12% para os 17.648,64 pontos.

Na sessão de terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em ordem dispersa e sem variações relevantes. A sessão foi volátil, com os principais índices a abrirem claramente no 'verde', antes de inverterem a tendência, para acabarem nas proximidades do encerramento da véspera.

A Fed anuncia esta tarde a decisão relativamente a um corte nas taxas de juro, sendo que, para os analistas, a maior dúvida agora é a dimensão da redução.

Se se concretizar, este será o primeiro corte da Fed desde que iniciou este ciclo de política monetária, na sequência da pandemia de covid-19.

O banco central norte-americano subiu juros pela primeira vez em março de 2022 e aumentou as taxas diretoras por mais dez vezes, até julho de 2023.

Desde aí, a Reserva Federal tem estado em "pausa", sem mexer nos juros, mas a expectativa é que o primeiro corte desde 2020 venha na reunião de terça e quarta-feira, depois de o presidente, Jerome Powell, ter sinalizado que chegou o momento de ajustar.

Atualmente, as taxas diretoras da Fed situam-se no intervalo de 5,25% a 5,50%.

MES // CSJ

Lusa/Fim