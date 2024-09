Pelas 14:45 (horas em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial avançava 0,34% para os 41.761,64 pontos, renovando máximos, e o S&P 500 subia 0,43% para os 5.658,65 pontos.

Já o índice tecnológico Nasdaq somava 0,81% para os 17.733,99 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com tendência mista, mas com um novo recorde do índice seletivo Dow Jones Industrial Average.

Dados das vendas a retalho dos EUA divulgadas hoje mostraram um aumento acima do esperado em agosto, tendo subido 0,1% quando os analistas do Dow Jones antecipavam uma queda de 0,2%.

A Fed reúne-se hoje e quarta-feira para tomar uma decisão relativamente a um corte nas taxas de juro, sendo que, para os analistas, a maior dúvida agora é mesmo a dimensão da redução.

Se se concretizar, este será o primeiro corte da Fed desde que iniciou este ciclo de política monetária, na sequência da pandemia de covid-19.

O banco central norte-americano subiu juros pela primeira vez em março de 2022 e aumentou as taxas diretoras por mais dez vezes, até julho de 2023.

Desde aí, a Reserva Federal tem estado em "pausa", sem mexer nos juros, mas a expectativa é que o primeiro corte desde 2020 venha na reunião de terça e quarta-feira, depois de o presidente, Jerome Powell, ter sinalizado que chegou o momento de ajustar.

Atualmente, as taxas diretoras da Fed situam-se no intervalo de 5,25% a 5,50%.

