Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta, cinco em baixa e duas inalteradas. A Sonae Capital liderou os ganhos ao somar 36,67% para 0,66 euros, depois da OPA da Efanor lançada na sexta-feira.

A sociedade Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado na sexta-feira.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 2,71%, Londres 2,29%, Paris 1,93%, Milão 1,51% e Madrid 1,42%.

