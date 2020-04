Bolsa de Lisboa inicia sessão a subir 0,08% A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,08%, para os 4.234,53 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-lisboa-inicia-sessao-a-subir-0-08_5e96b5ce72103d6cc5885f52





Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 0,83% para 4.231,03 pontos e com a Novabase a liderar as subidas, avançando 6,11%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram e sete desceram.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Frankfurt ganhou 1,25%, Madrid 0,54% e Paris 0,38%, mas Londres e Milão encerraram em terreno negativo, com perdas de 0,88% e 0,36%, respetivamente.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim