Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a descer 0,84% para 4.087,51 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que compõem o índice PSI20, 11 desceram, quatro subiram e três ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com ganhos. Londres subiu 1,20%, Paris 0,62%, Frankfurt 0,39%, Milão 0,18% e Madrid 0,08%.

