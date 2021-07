Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em baixa, com o índice PSI20 a recuar 0,44% para 5.196,01 pontos e com o BCP a liderar as descidas, descendo quase 2%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 fecharam em queda, cinco em alta e duas inalteradas, com o BCP a destacar-se nas descidas ao perder 1,97% para 0,13 euros. A Jerónimo Martins liderou os ganhos ao subir 0,89% para 16,93 euros.

No resto da Europa, Londres, Paris e Frankfurt registaram ligeiras variações negativas de 0,01%, Milão perdeu 0,50% e Madrid encerrou com uma descida mais significativa de 1,38%.

