Bolsa de Lisboa inicia sessão a cair 0,22% A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,22%, para os 5.278,09 pontos.





Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira subida de 0,05% para 5.289,93 pontos no índice PSI20, apoiada por ganhos do grupo EDP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram, cinco subiram e duas ficaram inalteradas.

