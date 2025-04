Bolsa de Lisboa fecha em queda ligeira em linha com congéneres europeias

Lisboa, 17 abr 2025 (Lusa) -- A bolsa de Lisboa fechou hoje em ligeira baixa, cedendo 0,15% para 6.735,84 pontos, em linha com as principais praças europeias e com a Mota-Engil a liderar as perdas, recuando 7,61%.