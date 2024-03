Das 16 cotadas que integram o PSI, oito terminaram a sessão em alta, sete em baixa e uma inalterada.

Os CTT subiram 7,28% para 4,20 euros, depois de na sessão anterior terem avançado 9,51%, na sequência da apresentação de resultados na terça-feira.

A Mota-Engil também registou uma valorização acentuada ao somar 4,02% para 5,05 euros e o BCP ganhou 2,44% para 0,30 euros.

Na Europa, Londres destacou-se com uma subida de 1,88%, após o Banco de Inglaterra ter deixado as taxas de juro inalteradas, mas com a perspetiva de vir a cortá-las em breve. Madrid subiu 1,07%, Frankfurt 0,91%, Paris 0,22% e Milão 0,10%.

EO // EA

Lusa/fim