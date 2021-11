Pelas 09:20 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,93% para 5.785,46 pontos, com 17 cotadas em alta e duas a desvalorizarem.

O banco BCP destacava-se a ganhar 2,31% para 0,16 euros.

As ações da Greenvolt subiam 2,20% para 6,97 euros.

Ainda em alta negociavam EDP (1,60% para 4,96 euros) e Galp (0,85% para 9,07 euros). Com ganhos mais ligeiros seguiam REN (0,57% para 2,65 euros) e Jerónimo Martins (0,41% para 19,68 euros).

Em sentido contrário, a Novabase cedia 1,48% para 4,65 euros e a Navigator perdia 0,95% para 3,35 euros.

Na Europa, as principais bolsas negoceiam hoje em alta, depois de na sexta-feira passada os três principais índices norte-americanos terem batido recordes, numa semana que será marcada pela reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Na Ásia, esta segunda-feira as bolsas valorizaram-se maioritariamente. Em Tóquio, o principal índice, o Nikkei, ganhou 2,61%, impulsionado pelos resultados das eleições que indicam estabilização política. A coligação governamental no poder no Japão manteve uma maioria parlamentar maior do que a esperada nas eleições parlamentares de domingo.

A principal exceção foi Hong Kong, tendo o índice de referência Hang Seng perdido 0,88%.

IM // MSF

Lusa/Fim