Das 18 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 12 subiram e seis desceram. A Ramada Investimentos liderou as subidas, ao avançar 7,88% para 5,34 euros, na sequência da apresentação de resultados na quinta-feira após o fecho do mercado.

A Ramada Investimentos e Indústria alcançou 6,9 milhões de euros de lucro em 2020, menos 14% do que no ano anterior.

Nas subidas, a Sonae SGPS também se destacou, um dia após ter comunicado ao mercado que o seu lucro caiu no ano passado 57,2% em comparação com 2019 e ficou em 71 milhões de euros. As ações da Sonae subiram 7,41% para 0,78 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em baixa. Madrid caiu 1,53%, Paris 1,07%, Londres e Frankfurt 1,05% e Milão 0,66%.

