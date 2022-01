As 19 cotadas que integram o PSI20 ficaram todas no 'vermelho' e o BCP liderou as descidas com uma queda de 6,60% para 0,15 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 4,02%, Paris 3,97%, Frankfurt 3,80% Madrid 3,18% e Londres 2,63%, numa altura em que a bolsa de Nova Iorque segue em terreno negativo, com o índice tecnológico Nasdaq a perder 4,68% e o Dow Jones a ceder 3,15%.

Esta descida generalizada ocorre numa altura em que aumenta a tensão sobre uma possível invasão russa da Ucrânia e quando se aproxima a reunião do banco central norte-americano que deverá optar por um endurecimento da sua política monetária para controlar a inflação.

