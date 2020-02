Bolsa de Lisboa cai 0,29% pressionada por BCP

A bolsa de Lisboa contrariou hoje a tendência positiva dos mercados europeus e fechou com o índice PSI20 a descer 0,29% para 5.287,35 pontos, sob pressão do BCP, que liderou as perdas.

