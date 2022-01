Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou no 'vermelho', com o índice PSI20 a descer 0,38% para 5.408,58 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas do PSI20, 12 desceram e sete subiram.

As principais bolsas europeias encerraram positivas, após as perdas acentuadas de segunda-feira. Londres subiu 1,02%, Frankfurt 0,75%, Paris 0,74%, Madrid 0,73% e Milão teve um ganho mais moderado de 0,22%.

