Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão com o índice PSI a registar uma ligeira variação negativa de 0,06% para 6.063,18 pontos, com a EDP Renováveis a liderar as descidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas. A EDP Renováveis desceu 1,12% para 23,92 euros.

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho', com Paris a cair 0,57%, Frankfurt 0,52%, Londres 0,47% e Madrid 0,17%.

