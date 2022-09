Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o principal índice, PSI, a valorizar 1,58%, para 6.080,75 pontos, em linha com as principais praças europeias, impulsionada pela Galp Energia, cujo título ganhou mais de 3%.

Todos os 15 títulos cotados no índice encerraram em terreno positivo, no dia em que o euro segue a valorizar face ao dólar, na sequência das declarações do Banco Central Europeu (BCE), e em que o preço do petróleo subiu.

DD (ALU) // ROC

Lusa/fim