Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a subir 2,47% para 5.643,62 pontos, tendo a EDP Renováveis liderado as subidas com um ganho de 4,71%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 17 ficaram em alta e duas em baixa. A EDP Renováveis subiu para 17,80 euros por ação.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com ganhos. Milão subiu 2,09%, Frankfurt 1,98%, Paris 1,86%, Madrid 1,68% e Londres 1,03%.

