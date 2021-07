Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com o índice PSI20 a recuar 1,08% para 5.110,83 pontos, em linha com as quedas das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada. A EDP Renováveis liderou as descidas e baixou 3,54% para 19,91 euros.

No resto da Europa, Madrid perdeu 1,52%, Milão 1,27%, Londres 1,12%, Frankfurt 1,01% e Paris 0,99%.

