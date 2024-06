Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'vermelho', em linha com as principais praças europeias, com o índice PSI a desvalorizar 0,11% para 6.729,42 pontos, numa sessão em que a Semapa liderou as perdas, caindo 3,82%.

Das 16 empresas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, oito fecharam em baixa, sete registaram ganhos e uma terminou inalterada.

Na Europa, Paris afundou 1,35%, enquanto Madrid desceu 0,42%, Frankfurt 0,34% e Londres 0,20%, numa sessão a refletir o efeito das eleições para o Parlamento Europeu que, em França levaram à convocação de eleições legislativas para 30 de junho (primeira volta) e 07 de julho (segunda volta).

