Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou positiva, em contraciclo com as principais bolsas europeias, tendo o índice PSI20 subido 1,24% para 5.563,14 pontos, com o grupo EDP em destaque nos ganhos.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 negociavam em alta e oito a descer.

As principais bolsas europeias reagiram à invasão russa da Ucrânia com descidas. Às 08:52, o EuroStox600 caia 0,84%%, o CAC40 recuava 0,76%, o DAX perdia 1,08%, o IBEX 35 caia 0,13%.

