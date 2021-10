Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou a sessão em alta, com uma subida de 0,76% para 5.774,14 pontos, acompanhando a tendência maioritária nos mercados na Europa.

Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 subiram, cinco desceram e uma ficou inalterada.

As principais bolsas terminaram quase todas em alta, só Madrid fechou no 'vermelho' com uma descida de 0,42%. Paris avançou 0,71%, Frankfurt 0,46%, Londres 0,20% e Milão 0,18%.

